Панков поздравил военнослужащих спортивных рот ЦСКА с принятием Военной присяги

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков поздравил военнослужащих двух спортивных рот Центрального спортивного клуба Армии на церемонии приведения к Военной присяге.
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