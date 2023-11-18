Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Панков поздравил военнослужащих спортивных рот ЦСКА с принятием Военной присяги

Панков поздравил военнослужащих спортивных рот ЦСКА с принятием Военной присяги

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков поздравил военнослужащих двух спортивных рот Центрального спортивного клуба Армии на церемонии приведения к Военной присяге.

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