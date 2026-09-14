The Economic Times: страх ошибок оказался главным спутником выгорания

Постоянное желание улучшать свою работу не вредит психике — разрушительной его делает боязнь ошибок. К такому выводу пришли психологи, обобщившие десятки исследований, включая классические работы Тори Хиггинса из Колумбийского университета и Барри Шварца из Суортмор-колледжа в США.
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