The Economic Times: страх ошибок оказался главным спутником выгорания

Постоянное желание улучшать свою работу не вредит психике — разрушительной его делает боязнь ошибок. К такому выводу пришли психологи, обобщившие десятки исследований, включая классические работы Тори Хиггинса из Колумбийского университета и Барри Шварца из Суортмор-колледжа в США.