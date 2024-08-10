BioScience: для спасения человечества на Луну отправят Ноев ковчег

Ученые из Америки планируют отправить на Луну «Ноев ковчег» с образцами ДНК исчезающих животных. Лунное хранилище поможет человеку освоить спутник Земли и другие планеты, пишет научное издание BioScience.
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