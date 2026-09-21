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Наряд ДПС задержал жителя Башкирии с мешком марихуаны

Наряд ДПС задержал жителя Башкирии с мешком марихуаны

В Кизильском районе наряд ДПС поймал перевозчика наркотиков. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, на 79‑м километре автодороги «Магнитогорск – Кизильское – Сибай» инспекторы остановили автомобиль марки KIA YD CERATO.

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