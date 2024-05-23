Женщина погибла из-за подрыва беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области

В четверг, 23 мая, в результате срабатывания системы противовоздушной обороны в Яковлевском городском округе Белгородской области из-за подрыва сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины погибла женщина.
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