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Закон, порядок, государство

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Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции оперативно доставили в больницу ребенка, нуждающегося в срочной медицинской помощи

Инспекторы дорожно-патрульной службы 5 батальона 2 полка ДПС (южный) Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области капитан полиции Олег Киселев и старший лейтенант полиции Игорь Нипомнищев экстренно доставили ребенка в детскую больницу города Ногинска.

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