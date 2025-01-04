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Стали известны самые дорогие путешествия россиян в 2024 году

Стали известны самые дорогие путешествия россиян в 2024 году

Более 2 млн рублей составил семейный отдых на Бали, где три взрослых и двое детей провели 14 дней. Эта сумма покрыла расходы на размещение в пятизвездочном отеле Нуса-Дуа, при этом в стоимость включались лишь завтраки.

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