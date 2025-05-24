С 30 мая изменится расписание пригородных поездов Курск – Воронеж

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">С 30 мая пригородная пассажирская компания «Черноземье» вносит изменения в расписание двух пар пригородных экспрессов на маршруте Касторная-Курская – Воронеж-1, при этом график движения на участке Курск – Касторная-Курская останется прежним.