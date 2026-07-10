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Claude Code уязвимость: Китай обнаружил «бэкдор» в инструменте Anthropic

Claude Code уязвимость: Китай обнаружил «бэкдор» в инструменте Anthropic

Промышленный регулятор Китая обнаружил риски безопасности в Claude Code – инструменте программирования на базе искусственного интеллекта, разработанном американским стартапом Anthropic, предупредив, что определенные версии могут раскрывать конфиденциальную информацию пользователей через несанкционированную передачу данных.

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