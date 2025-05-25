Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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С «крестопадом» будет покончено: ГД готовит законопроект о защите религиозных символов

С «крестопадом» будет покончено: ГД готовит законопроект о защите религиозных символов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 25 мая поделился подробностями."Поступают от вас обращения, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение.

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