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Военное обозрение

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Под ударами ВС РФ - заводы ВПК, военные аэродромы, склады противника в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях

Армия России атаковала ряд военных объектов противника с применением дронов и ФАБов.

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Комментарии
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Любовь Головина
Когда нам перестанут вешать лапшу на уши, якобы уничтожая все военное. Откуда тогда как мухи летят на Российские регионы дроны, ракеты.
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