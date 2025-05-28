«Дайте миллиард, и мы убьем всех москалей» – Луценко

ВСУ остро не хватает дронов на оптоволокне. Об этом на канале «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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