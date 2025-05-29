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Аргументы недели

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  • Маргарита
    А, вот и поднимала !! Только не у вас !У вас нищенская п...
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Россия может полностью обеспечить себя сельхозпродукцией и даже больше. Но ... не может...

Россия может полностью обеспечить себя сельхозпродукцией и даже больше. Но ... не может...

Вот интересно: у нас вообще кто-нибудь занимается плановым и долгосрочным развитием сельского хозяйства? Не в плане вырастил-продал-перепродал тут же, а в плане сохранения урожая, развития птицеводства, животноводства и улучшения логистики по его доставке к столу россиян.

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