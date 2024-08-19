Эксперт рассказал, для каких категорий граждан положена индексация пенсий с 1 сентября

Под нее попадают пенсионеры, которым до этой даты исполнилось 80 лет, сельскохозяйственные труженики и инвалиды первой группы В беседе с «Вечерней Москвой» Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров России, рассказал для каких категорий граждан с 1 сентября проиндексируют пенсии.