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Русская весна

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Смог над Нью-Йорком и Вашингтоном: Трамп угрожает Канаде пошлинами за дым, финал ЧМ-2026 под вопросом

Смог над Нью-Йорком и Вашингтоном: Трамп угрожает Канаде пошлинами за дым, финал ЧМ-2026 под вопросом

Президент США Дональд Трамп пригрозил повысить пошлины для Канады из-за дыма от лесных пожаров. Трамп возмущён тем фактом, что смог от лесных пожаров в Канаде достиг США и окутал крупные американские города на севере и на восточном побережье, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон.

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