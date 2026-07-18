Смог над Нью-Йорком и Вашингтоном: Трамп угрожает Канаде пошлинами за дым, финал ЧМ-2026 под вопросом

Президент США Дональд Трамп пригрозил повысить пошлины для Канады из-за дыма от лесных пожаров. Трамп возмущён тем фактом, что смог от лесных пожаров в Канаде достиг США и окутал крупные американские города на севере и на восточном побережье, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон.