Транспортные полицейские Кургана, общественники и волонтеры «Движение Первых» подготовили письма со словами поддержки и благодарности в адрес участников СВО

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом», проводимой по инициативе Общественного совета при МВД России, сотрудники транспортной полиции Зауралья, совместно с представителем общественного совета при Курганском линейном отделе, а также активистами общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» и ребятами из региональной профильной смены «Время Первых» организовали и провели увлекательное мероприятие для школьников, отдыхающих в местном оздоровительном лагере «Романтика».
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