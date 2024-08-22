Транспортные полицейские Кургана, общественники и волонтеры «Движение Первых» подготовили письма со словами поддержки и благодарности в адрес участников СВО

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом», проводимой по инициативе Общественного совета при МВД России, сотрудники транспортной полиции Зауралья, совместно с представителем общественного совета при Курганском линейном отделе, а также активистами общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» и ребятами из региональной профильной смены «Время Первых» организовали и провели увлекательное мероприятие для школьников, отдыхающих в местном оздоровительном лагере «Романтика».