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Зеленский оскорбил Путина и пригрозил россиянам

Зеленский оскорбил Путина и пригрозил россиянам

Зеленский опубликовал обращение с угрозами в адрес РФ Владимир Зеленский в своем видеообращение ко Дню независимости Украины высказал угрозы России и оскорбил президента Владимира Путина.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Пора в РАСХОД, сволочь наркоманская!
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1 час.
Liudmila Kosteley
Не, есть АМЕРИКАНСКИЙ ЯЗЫК. Я работала в Американском Мед. центре , в Праге. Совершенно не понимала американцев. Как кашу в рот набрали. И сказала пациентам из Нью-Йорка, на каком языке они говорят. На что мне ответили (те кто говорит на Английском)-А ты думаешь, мы их понимаем? Если их СВОИ не понимают, то какой это язык? А хохлы (не украинцы) в ЕС и США разговаривают по-русски, иначе их европейцы не понимают.И кто из Прибалтики, тоже говорят по-русски.
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1 час.
валерий скворцов
Берега попутал. Клоун и есть клоун.
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17 мин.

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