Зеленский оскорбил Путина и пригрозил россиянам

Liudmila Kosteley

Не, есть АМЕРИКАНСКИЙ ЯЗЫК. Я работала в Американском Мед. центре , в Праге. Совершенно не понимала американцев. Как кашу в рот набрали. И сказала пациентам из Нью-Йорка, на каком языке они говорят. На что мне ответили (те кто говорит на Английском)-А ты думаешь, мы их понимаем? Если их СВОИ не понимают, то какой это язык? А хохлы (не украинцы) в ЕС и США разговаривают по-русски, иначе их европейцы не понимают.И кто из Прибалтики, тоже говорят по-русски.