Губернатор Балицкий анонсировал создание федерального округа Новороссия

В ближайшее время в Российской Федерации появится новый федеральный округ.Об этом на полях Петербургского международного экономического форума-2024 сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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