Писториус: Польша и Германия хотят увеличить производство боеприпасов для ВСУ

Варшава и Берлин планируют нарастить объемы изготовления снарядов для нужд украинских войск. С таким заявлением выступил глава Минобороны Германии Борис Писториус в ходе совместного брифинга с коллегой из Польши Владиславом Косиняком-Камышем.