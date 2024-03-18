Писториус: Польша и Германия хотят увеличить производство боеприпасов для ВСУ

Варшава и Берлин планируют нарастить объемы изготовления снарядов для нужд украинских войск. С таким заявлением выступил глава Минобороны Германии Борис Писториус в ходе совместного брифинга с коллегой из Польши Владиславом Косиняком-Камышем.
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