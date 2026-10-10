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Царьград

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Заяц: аграрный сектор Могилевской области динамично развивается

Заяц: аграрный сектор Могилевской области динамично развивается

На торжественном мероприятии «Дажынкi-2026» в Шклове уполномоченный представитель Президента в Могилевской области Леонид Заяц назвал ключевые факторы успеха аграрного сектора региона, отметив рост производства молока, мяса и выручки.

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