Заяц: аграрный сектор Могилевской области динамично развивается

На торжественном мероприятии «Дажынкi-2026» в Шклове уполномоченный представитель Президента в Могилевской области Леонид Заяц назвал ключевые факторы успеха аграрного сектора региона, отметив рост производства молока, мяса и выручки.
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