Антонов указал на пренебрежение Трампом принципов дипломатии

Президент США Дональд Трамп пренебрег принципами дипломатии, обратившись к народу России и его президенту Владимиру Путину через свою соцсеть Truth Social, где потребовал немедленного завершения конфликта на Украине.
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