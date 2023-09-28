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Пентагон назвал РФ и КНР главными угрозами в отношении оружия массового поражения

Пентагон назвал РФ и КНР главными угрозами в отношении оружия массового поражения

Пентагон назвал Россию и Китай главными угрозами для Соединенных Штатов в отношении оружия массового поражения (ОМУ), сообщает РИА Новости со ссылкой проект стратегии по противодействию оружию массового уничтожения.

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