Пентагон назвал РФ и КНР главными угрозами в отношении оружия массового поражения

Пентагон назвал Россию и Китай главными угрозами для Соединенных Штатов в отношении оружия массового поражения (ОМУ), сообщает РИА Новости со ссылкой проект стратегии по противодействию оружию массового уничтожения.
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