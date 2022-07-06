Нижегородский центр импорта и импортозамещения заключил соглашение с предприятиями Свердловской области

Центр импорта и импортозамещения (ЦИИЗ) Нижегородской области заключил соглашение о сотрудничестве с компаниями Свердловской области во время работы на выставке "Иннопром-2022", которая проходит в Екатеринбурге Центр импорта и импортозамещения (ЦИИЗ) Нижегородской области заключил соглашение о сотрудничестве с компаниями Свердловской области во время работы на выставке «Иннопром-2022», которая проходит в Екатеринбурге Согласно соглашению, компании Свердловской области планируют поставлять оборудование, оснастку и заготовки, необходимые к импортозамещению, нижегородским коллегам.