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Нижегородский центр импорта и импортозамещения заключил соглашение с предприятиями Свердловской области

Нижегородский центр импорта и импортозамещения заключил соглашение с предприятиями Свердловской области

Центр импорта и импортозамещения (ЦИИЗ) Нижегородской области заключил соглашение о сотрудничестве с компаниями Свердловской области во время работы на выставке "Иннопром-2022", которая проходит в Екатеринбурге Центр импорта и импортозамещения (ЦИИЗ) Нижегородской области заключил соглашение о сотрудничестве с компаниями Свердловской области во время работы на выставке «Иннопром-2022», которая проходит в Екатеринбурге Согласно соглашению, компании Свердловской области планируют поставлять оборудование, оснастку и заготовки, необходимые к импортозамещению, нижегородским коллегам.

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