США изменили подходы к конфликту на Украине, решив договариваться за спиной Киева о торговле с РФ. Об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».