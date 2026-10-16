США изменили подходы к конфликту на Украине, решив договариваться за спиной Киева о торговле с РФ. Об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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