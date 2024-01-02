Минобороны РФ: силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказ по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения в Киеве и Киевской области.
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