Володин пообещал вернувшимся релокантам большие сроки. А как же Фридман?

КАК ЖЕ ВОЛОДИН МОЖЕТ ОБЕЩАТЬ РЕЛОКТАНТАМ БОЛЬШИЕ СРОКИ В ОТСУТСТВИИ СТАЛИНА? НАЧНИ С ФРИДМАНА, ЧУБАЙСА. УСТАНОВИ ИМ МЕСТО ПОСТОЯННОЙ ДИСЛОКАЦИИ В ЛЕСАХ КОМИ, МОЖЕТ И САМ ТУДА ПОЕДЕШЬ ПРИСМАТРИВАТЬ ЗА НИМИ!

ИЩ

Иван Щукин

Есть "правильные" релоканты, а есть "неправильные" релоктанты! Вот фридман (а так же чубайсик и многие другие подобные им), по мнению властей, относятся к "правильным" релоктантам, и не важно что он спонсировал ВСУ, им от властей гарантия безопасности в России, а остальным, по мнению Володина, путёвка на Колыму! Одним словом кто больше в России воровал, грабил и разрушал те "правильные" релоктанты им почёт и уважуха даже если они "временно" отсутствовали в России и имели плохое мнение об СВО!