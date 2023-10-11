Медвежий угол
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Медвежий угол

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    Материалист изначально прост и не культурен. Поэтому в него легко может пройти нечистый через ту злость, эгоизм и жад...Украинский Никола...
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Володин пообещал вернувшимся релокантам большие сроки. А как же Фридман?

Володин пообещал вернувшимся релокантам большие сроки. А как же Фридман?

"Магадан обеспечим!" В связи с нынешними событиями немало "испуганных патриотов" навострили лыжи с Земли необетованной.

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Комментарии
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Александр Павлов
Так возбудите и доведите хоть одно громкое дело, хватит языком воздух сотрясать!
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10 час.
Владимир Соловьев
КАК ЖЕ ВОЛОДИН МОЖЕТ ОБЕЩАТЬ РЕЛОКТАНТАМ БОЛЬШИЕ СРОКИ В ОТСУТСТВИИ СТАЛИНА? НАЧНИ С ФРИДМАНА, ЧУБАЙСА. УСТАНОВИ ИМ МЕСТО ПОСТОЯННОЙ ДИСЛОКАЦИИ В ЛЕСАХ КОМИ, МОЖЕТ И САМ ТУДА ПОЕДЕШЬ ПРИСМАТРИВАТЬ ЗА НИМИ!
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8 час.
ИЩ
Иван Щукин
Есть &quot;правильные&quot; релоканты, а есть &quot;неправильные&quot; релоктанты! Вот фридман (а так же чубайсик и многие другие подобные им), по мнению властей, относятся к &quot;правильным&quot; релоктантам, и не важно что он спонсировал ВСУ, им от властей гарантия безопасности в России, а остальным, по мнению Володина, путёвка на Колыму! Одним словом кто больше в России воровал, грабил и разрушал те &quot;правильные&quot; релоктанты им почёт и уважуха даже если они &quot;временно&quot; отсутствовали в России и имели плохое мнение об СВО!
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6 час.

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