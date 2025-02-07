Стань продуктивнее: в Санкт-Петербурге стартовали продажи HONOR MagicBook X16 и X14

7 февраля 2025 г. — В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи двух ноутбуков HONOR из доступной серии MagicBook Х: обновленная версия MagicBook X16 и новая модель MagicBook X14.
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