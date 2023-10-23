Финалиста шоу «Перепой звезду» Мамута Усеинова забрали в военкомат прямо из мечети

Певец утверждает, что его признали годным к службе и якобы хотели отправить в зону СВО. По словам финалиста музыкального шоу Первого канала «Перепой звезду» Мамута Усеинова, его забрали в военкомат прямо с пятничной молитвы в мечети подмосковных Котельников.