Лермонтовскую премию вручили в музее-заповеднике «Тарханы» в Пензенской области

Церемония награждения лауреатов Лермонтовской премии состоялась в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Пензенской области, сообщила генеральный директор Объединения государственных литературно-мемориальных музеев региона Наталья Полева.
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