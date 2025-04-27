В Крыму скептически оценили мирный план по Украине

Часть так называемого мирного плана США по Украине, предусматривающая контроль над территорией вокруг Запорожской АЭС, делает сомнительным весь документ и может означать, что цель США лишь наладить партнерство с РФ, но не остановить украинский конфликт.
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