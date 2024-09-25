Анатолий Шарий: Война в Украине закончится переговорами. И зачем от них отказались в 2022 году?

Переговоры начнутся, потому что ситуация на фронте сложная, а украинцы истощены, пишет Le Monde. Один из европейских министров иностранных дел сказал изданию, что Байден может сменить курс в сторону переговоров.
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