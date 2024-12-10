Видео: СК обнародовал шокирующие подробности убийства смолянином 10-летнего сына

Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела об избиении 10-летнего мальчика и смертельном поджоге в Смоленске Региональное управление Следственного комитета РФ, которое продолжает расследовать уголовное дело по факту гибели мальчика в квартире одного из домов на улице Черхняховского Смоленска, раскрыло жуткие подробности преступления, совершённые отцом ребёнка.