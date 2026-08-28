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Смертельная угроза: опасный препарат убирают с полок аптек России

Смертельная угроза: опасный препарат убирают с полок аптек России

Смертельная угроза: опасный препарат убирают с полок аптек России Юлия ЧелкановаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) инициировала срочный отзыв шести серий широко применяемого рентгеноконтрастного препарата “Омнипак”.

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