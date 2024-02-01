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В кластере "Ломоносов" открылся первый магазин "Сделано в Москве"

В кластере "Ломоносов" открылся первый магазин "Сделано в Москве"

РИА Новости/Алексей Майшев В инновационном кластере "Ломоносов" на Раменском бульваре столицы открылся первый флагманский магазин проекта "Сделано в Москве", сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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