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Платини о «Золотом мяче»: «Награду заслуживают 4–5 игроков, но я ставлю на Хвичу. Мбаппе провел фантастический сезон, но люди скажут, что он ничего не выиграл»

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини считает, что в 2026 году награду заслужил вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия .

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