Казанский имам Хайруллин поделился дуа ко Дню знаний

Какое дуа нужно читать 1 сентября Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» В День Знаний имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин рассказал, какую дуа нужно читать для выполнения какой-либо конкретной цели, в том числе для получения знаний.