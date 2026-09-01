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Татар-информ

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Казанский имам Хайруллин поделился дуа ко Дню знаний

Казанский имам Хайруллин поделился дуа ко Дню знаний

Какое дуа нужно читать 1 сентября Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» В День Знаний имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин рассказал, какую дуа нужно читать для выполнения какой-либо конкретной цели, в том числе для получения знаний.

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