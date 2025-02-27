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Калужские новости

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Калугастат: в регионе работники стали получать в среднем больше 100 тысяч

Калугастат: в регионе работники стали получать в среднем больше 100 тысяч

Согласно опубликованным Калугастатом данным, в Калужской области в декабре 2024 года в организациях крупнее 15 человек средняя месячная зарплата превысила 100 тысяч рублейСогласно опубликованным Калугастатом данным, в Калужской области в декабре 2024 года в организациях крупнее 15 человек средняя месячная зарплата составила 114 тысяч 640 рублей 40 копеек.

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