Калугастат: в регионе работники стали получать в среднем больше 100 тысяч

Согласно опубликованным Калугастатом данным, в Калужской области в декабре 2024 года в организациях крупнее 15 человек средняя месячная зарплата превысила 100 тысяч рублейСогласно опубликованным Калугастатом данным, в Калужской области в декабре 2024 года в организациях крупнее 15 человек средняя месячная зарплата составила 114 тысяч 640 рублей 40 копеек.