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В-2: по-прежнему актуальный символ Победы

В-2: по-прежнему актуальный символ Победы

Некогда британский пропагандист Виктор Суворов придумал, что в названии танка А-20 буква "а" означает "автострадный".

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