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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лацио» продал Романьоли катарскому «Аль-Садду» за 3 млн евро

Алессио Романьоли стал игроком « Аль-Садда ».  Катарский клуб объявил о переходе 31-летнего защитника из « Лацио ».

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