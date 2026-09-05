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Носит вещи Валентины и забрала ее свадебное платье: Легкоступова, таинственный уход из жизни после свадьбы и что удалось выяснить

Носит вещи Валентины и забрала ее свадебное платье: Легкоступова, таинственный уход из жизни после свадьбы и что удалось выяснить

Валентина Легкоступова навсегда осталась в памяти миллионов как голос «Ягоды-малины» и «Капли в море» — хитов, которые звучали в каждом доме.

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