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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брюс Браун является объектом интереса со стороны «Нью-Йорка», «Далласа», «Мемфиса» и «Атланты»

Форвард перенес операцию на правом колене и пропустит предсезонные матчи. Баскетболист пройдет обследование через неделю.

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