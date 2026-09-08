Авито: 35% петербуржцев ищут подработку рядом с домом

Эксперты сервисов Авито Подработка и Авито Реклама опросили 10 тыс. россиян, чтобы выяснить, какие форматы дополнительной занятости жители Петербурга рассматривают этой осенью, на какое вознаграждение рассчитывают и как онлайн-реклама влияет на их выбор.