Уткин прокомментировал слухи о драке Дзюбы с Пиняевым

Василий Уткин с юмором отреагировал на слухи о драке Артема Дзюбы с Сергеем Пиняевым. Блогер, а в прошлом известный комментатор Василий Уткин поделился мыслями о слухах про драку футболистов «Локомотива» Артема Дзюбы и Сергея Пиняева.