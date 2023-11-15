Уткин прокомментировал слухи о драке Дзюбы с Пиняевым

Василий Уткин с юмором отреагировал на слухи о драке Артема Дзюбы с Сергеем Пиняевым. Блогер, а в прошлом известный комментатор Василий Уткин поделился мыслями о слухах про драку футболистов «Локомотива» Артема Дзюбы и Сергея Пиняева.
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