Измотанный отношениями принц Уильям расстался с Кейт Миддлтон по телефонному звонку

Однако спустя пять лет, в 2007 году, их отношения столкнулись с кризисом. Уильям, будучи наследником престола, почувствовал необходимость в личном пространстве и, как сообщает королевский биограф Роберт Джобсон, принял решение разорвать связь с Кейт.
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