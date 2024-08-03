Измотанный отношениями принц Уильям расстался с Кейт Миддлтон по телефонному звонку

Однако спустя пять лет, в 2007 году, их отношения столкнулись с кризисом. Уильям, будучи наследником престола, почувствовал необходимость в личном пространстве и, как сообщает королевский биограф Роберт Джобсон, принял решение разорвать связь с Кейт.