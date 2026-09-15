В ФРГ назвали имена посредников для урегулирования ситуации по Украине

Посредниками в достижении мира на Украине могут стать третьи стороны, бывшие канцлеры Германии Ангела Меркель и Герхард Шредер, заявила основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.