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В ФРГ назвали имена посредников для урегулирования ситуации по Украине

В ФРГ назвали имена посредников для урегулирования ситуации по Украине

Посредниками в достижении мира на Украине могут стать третьи стороны, бывшие канцлеры Германии Ангела Меркель и Герхард Шредер, заявила основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

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