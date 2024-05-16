Здание рухнет? Что говорят жители дома, который треснул после начала стройки напротив

Ситуацией с домом на ул. Максима Горького, 38а, уже заинтересовался Следком Жители трехэтажного дома в Барнауле на улице Максима Горького, 38а, пожаловались на появившуюся на здании трещину и провалившийся вокруг строения асфальт.