Американские эксперты опасаются, что оружие для Украины всплывет на чёрном рынке

В докладе аналитического Центра Стимсона в Вашингтоне говорится, что переданные Украине сотни тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, в том числе кассетные, могут быть не задействованы на поле боя и впоследствии попасть в руки криминала.
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