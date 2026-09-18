Ливень протек сквозь крышу в галерее Уффици во Флоренции

Галерея Уффици во Флоренции пострадала от протечки из-за ливня, однако произведения искусства, в том числе известное полотно Караваджо "Вакх", остались невредимы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новый налог на вк...
- СТ 31-летнюю мать во...
- SI ФСБ арестовала дв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым