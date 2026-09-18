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Царьград

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Ливень протек сквозь крышу в галерее Уффици во Флоренции

Ливень протек сквозь крышу в галерее Уффици во Флоренции

Галерея Уффици во Флоренции пострадала от протечки из-за ливня, однако произведения искусства, в том числе известное полотно Караваджо "Вакх", остались невредимы.

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