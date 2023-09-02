Минюст объявил иноагентами Дмитрия Муратова и Константина Сонина

САША ЛЕПАЕВ

пока граждане проживающие в России будут получать деньги из за рубежа. значит они работают не на нашу страну а на врагов. что тут не понятного. просто так деньги не платят. так что этим гражданам не чего делать в России. они предатели и докажите обратное.что они честные и пушистые.