В начале сентября Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов несколько известных личностей, вызвавших широкий резонанс в обществе.
Минюст объявил иноагентами Дмитрия Муратова и Константина Сонина
Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
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4 час.
САША ЛЕПАЕВ
пока граждане проживающие в России будут получать деньги из за рубежа. значит они работают не на нашу страну а на врагов. что тут не понятного. просто так деньги не платят. так что этим гражданам не чего делать в России. они предатели и докажите обратное.что они честные и пушистые.
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4 час.
игорь золотарев
Я тоже люблю бухать,дебоширить,веду беспорядочный сексуальный образ жизни,спортом никогда не занимался,понятия не имею о том что происходит в мире,Когда меня внесут в список?
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7 мин.
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