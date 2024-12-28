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Новая модификация Су-35СМ станет самым передовым истребителем в своем классе

Новая модификация Су-35СМ станет самым передовым истребителем в своем классе

94,8 тыс прочтений Оглавление Двигатели Обновлённый планер БРЭО Пока США и Китай в прямом смысле штампуют свои истребители 5-го поколения, Россия не торопится наращивать серийное производство своих истребителей Су-57.

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